Il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha consegnato le medaglie ai membri del Servizio di Stato per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni dell’Ucraina. Zelensky è stato aggiornato sui moderni mezzi digitali utilizzati per fornire comunicazioni sicure ai funzionari statali nei centri di comando sul campo, sui componenti del sistema di guerra elettronica e sui sistemi per contrastare le armi ad alta precisione.

Durante la visita del leader di Kiev sono stati esposti anche alcuni veicoli aerei senza pilota da attacco e da ricognizione.

