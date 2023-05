Le piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale Freetown facendo cadere l'iconico 'Cotton tree'

Le piogge torrenziali che hanno colpito la Sierra Leone nelle ultime ore hanno abbattuto il famoso e secolare ‘Cotton Tree’, simbolo di libertà per l’intero Paese e punto di riferimento nella capitale Freetown. L’Albero di cotone, alto 70 metri e largo 15, aveva circa 400 anni. “Era qualcosa di storico e di iconico per noi cittadini”, hanno dichiarato gli abitanti della capitale sottolineando che la perdita di questo simbolo lascerà un vuoto non solo nella città.

