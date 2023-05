L'uomo entra con un coltello: neutralizzato dalla sicurezza

Un uomo si è inflitrato in un insediamento ebraico a Teneh Omarim, nei pressi di Hebron in Cisgiordania con un coltello e si è diretto verso la sinagoga dove i fedeli erano radunati in preghiera per la festività di Shavuot Lo riferisce il Jerusalem Post. È scattato l’allarme e i residenti sono stati avvisati di non uscire dalle abitazioni e dal tempio. L’aggressore poi è stato neutralizzato con colpi d’arma da fuoco dalla sicurezza ed è rimasto ferito in modo grave. L’ingresso dell’uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

