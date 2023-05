In agitazione un'aerea metropolitana in cui vivono 22 milioni di persone

Non si abbassa il livello di allerta in Messico dove l’attività del vulcano Popocatepetl continua a preoccupare e a tenere in agitazione un’area metropolitana in cui vivono 22 milioni di persone. Negli ultimi giorni, infatti, il vulcano ha emesso materiale incandescente e fumarole con dense nubi di cenere che si sono depositate sulle cittadine circostanti creando non pochi disagi agli abitanti. Pesanti le ripercussioni anche sul traffico aereo.

