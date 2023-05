L'episodio in una casa di cura, la donna si è avvicinata agli agenti brandendo un coltello da bistecca

La polizia australiana ha usato il taser contro una donna di 95 anni in una casa di cura mentre si avvicinava agli agenti usando un deambulatore e con in mano un coltello da bistecca. La donna è in ospedale in condizioni critiche dopo aver colpito con la testa il pavimento. Il fatto ha provocato un’indagine interna e ha acceso il dibattito su come la polizia di stato del New South Wales utilizzi il taser. Nicole Lee, presidente del gruppo di difesa People with Disability Australia, si è detta “scioccata” dalle azioni della polizia.

