"Le truppe ucraine controllano ancora la periferia sud-occidentale della città", ha detto il viceministro della Difesa

I vertici militari ucraini sostengono che la battaglia per Bakhmut non è finita anche se la Russia dice di aver conquistato la città. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa ucraino Hanna Mailar. “Le truppe ucraine controllano ancora la periferia sud-occidentale della città e i combattimenti continuano nei sobborghi, ai lati della Russia”, ha detto. Una brigata di carri armati che lavorava intorno alle linee difensive a Chasiv Yar è partita martedì, il suo comandante, che si fa chiamare Adam ha spiegato: “C’è un piano per liberare ogni città e ogni villaggio attualmente occupato. Ma ora non dobbiamo combattere a Bakhmut, dobbiamo circondarla dai fianchi e bloccarla”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata