La dichiarazione dal fondatore del gruppo Wagner è stata diffusa dal suo servizio stampa

Il capo del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha annunciato la “completa conquista” della città di Bakhmut nel Donetsk. “Oggi Bakhmut è stata completamente conquistata”, ha detto Prigozhin. La dichiarazione è stata diffusa dal suo servizio stampa. Lo riporta Interfax.

Kiev: “Annuncio Wagner su presa di Bakhmut è falso”

L’esercito ucraino ha negato l’annuncio del fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, che ha rivendicato il pieno controllo della città di Bakhmut, nel Donbass. “Non è vero. I combattimenti sono in corso“, ha dichiarato a Sky News Serhiy Cherevatyy, portavoce delle forze militari congiunte dell’Ucraina. In merito agli scontri in corso a Bakhmut, il ministero della Difesa ucraino ha affermato che “la situazione è critica“.

