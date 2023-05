Il capo del gruppo Wagner accende la polemica con Putin: "Penso che oggi abbia uno degli eserciti più forti"

Il capo e fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, riaccende nuovamente la faida con il Cremlino. L’oligarca russo ritiene che gli sforzi di Putin per “smilitarizzare” e “denazificare” l’Ucraina sono completamente falliti e Mosca ha ottenuto esattamente l’opposto. “Che cosa abbiamo fatto? Siamo entrati maleducatamente (in territorio ucraino, ndr), abbiamo camminato con i nostri stivali per tutta l’Ucraina alla ricerca dei nazisti. Mentre cercavamo i nazisti, abbiamo fatto fuori tutti quelli che potevamo. Ci siamo avvicinati a Kiev, ce la siamo fatta addosso e ci siamo ritirati. Poi a Kherson ci siamo cagati addosso e ci siamo ritirati”, ha detto il numero uno della Wagner durante un un’intervista con lo stratega politico pro-Cremlino, Konstantin Dolgov.

“Se loro avevano figurativamente 500 carri armati all’inizio dell’operazione speciale, ora ne hanno 5mila. Se 20mila persone sapevano come combattere, ora 400mila persone sanno come combattere. Come abbiamo smilitarizzato l’Ucraina? Ora si scopre che noi, al contrario, chissà come, l’abbiamo militarizzata. Penso che oggi abbia uno degli eserciti più forti”, ha aggiunto Prigozhin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata