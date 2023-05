Accolto dal premier della Repubblica Popolare Li Qiang

Il primo ministro russo Mikhail Mishustin in visita a Pechino per colloqui ufficiali con il premier cinese Li Qiang. Mishustin era stato anche a Shanghai martedì per partecipare a un forum sui rapporti commerciali tra la Repubblica Popolare e la Federazione Russa.

Le relazioni tra Cina e Russia sono “a un livello senza precedenti”, accresciute “dalle turbolenze internazionali e dalle pressioni operate da tutto l’Occidente”. Lo ha detto il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, in visita a Pechino. “I popoli della Russia e della Cina hanno a cuore la loro storia, la loro ricca cultura e le loro tradizioni. Sosteniamo l’ulteriore sviluppo della nostra cultura, degli scambi e della comunicazione”, ha affermato Mishustin.

