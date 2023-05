In tanti si sono recati nei rifugi d'emergenza

L’isola di Guam, in particolare la capitale Hagatna, è stata colpita dalle piogge e dai venti del tifone Mawar, la tempesta più forte che si sia avvicinata al territorio Usa del Pacifico da decenni a questa parte. I residenti hanno accumulato scorte, chiuso le finestre e abbandonato case di legno e di lamiera per recarsi nei rifugi di emergenza. L’esercito Usa ha inviato navi e il presidente Joe Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza; chiunque non viva in una casa di cemento è stato invitato a cercare sicurezza altrove. La tempesta è attualmente un tifone di categoria 4, ma potrebbe rafforzarsi fino a raggiungere la categoria 5. L’ultimo di categoria 5 a colpire direttamente Guam era stato il super tifone Karen nel 1962.

