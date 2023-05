Il governo ha alzato il livello di allerta chiudendo le scuole in decine di comuni e organizzando delle esercitazioni di evacuazione

I cittadini di Xalitzintla si sono risvegliati in una città ricoperta di cenere. Il vulcano Popocatepetl, alto 5.425 metri e situato a circa 70 km a sud-est di Città del Messico, è in attività. Il governo ha quindi deciso di alzare il livello di allerta, chiudendo le scuole in decine di comuni e organizzando delle esercitazioni di evacuazione. Le autorità hanno raccomandato alla popolazione di tenersi ad almeno 12 km di distanza dal raggio del vulcano. L’attività del Popocatepetl, inoltre, ha bloccato i due aeroporti della Capitale questo fine settimana.

