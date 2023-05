L'esercito di Israele denuncia di essere stato attaccato dai militanti. Il portavoce di Abbas: "Un vero massacro"

Almeno tre palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano durante un raid notturno in un campo profughi nel nord della Cisgiordania. Lo riferiscono le autorità sanitarie palestinesi, citate dai media. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche. Il raid è avvenuto a Balata, a est di Nablus. Le tre vittime sono state identificate in Fathi Rizk, 30 anni, Abdullah Abu Hamdan, 24 anni, e Mohammed Zeitoun, 34 anni. L’esercito israeliano non ha rilasciato al momento dichiarazioni.

Esercito Israele: “Palestinesi ci hanno sparato addosso”

Durante l’operazione “effettuata per arrestare sospetti terroristi” alcuni militanti hanno “lanciato esplosivi e pietre contro i soldati, e le truppe hanno risposto al fuoco”. È la versione dell’esercito israeliano in merito al raid effettuato in un campo profughi della Cisgiordania nei pressi di Nablus che ha causato la morte di tre palestinesi. L’esercito ha spiegato di aver individuato un laboratorio al cui interno sono stati trovati decine di chili di esplosivo e armi. Il sito è stato distrutto.

Portavoce Abbas: “A Nablus un vero massacro”

“L’assalto dell’esercito di occupazione israeliano al campo profughi di Balata a Nablus all’alba di oggi, che ha provocato l’uccisione di tre palestinesi e il ferimento di altri sei, è un vero massacro e una continuazione della guerra totale che Israele sta conducendo contro il popolo palestinese”. Lo ha dichiarato Nabil Abu Rudeineh, portavoce ufficiale del presidente palestinese Mahmoud Abbas. Lo riporta l’agenzia Wafa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata