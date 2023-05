Le fiamme sono divampate nella città di Madhia. Ancora imprecisato il numero di feriti

Strage in un dormitorio scolastico della Guyana, in Sudamerica. L’edificio è andato in fiamme e almeno 20 persone sono morte. E’ successo nella città di Madhia, 200 miglia a sud di Georgetown, la Capitale del Paese. Ancora imprecisato il numero di feriti. Il governo ha dichiarato che l’incendio è scoppiato nel dormitorio di una scuola secondaria. “Abbiamo perso molte belle anime”, hanno detto i funzionari governativi aggiungendo che molti altri studenti sono in cura per le lesioni riportate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata