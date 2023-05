Il presidente ucraino in conferenza stampa dopo il G7 di Hiroshima

“Ora la nostra gente sta portando a termine una missione molto importante. Ora sono a Bakhmut. Non dirò dove esattamente, ma Bakhmut non è occupata dalla Federazione Russa”.Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa dopo il vertice del G7 a Hiroshima.

