Il leader ceceno: "Stanno facendo di tutto per sbarazzarsi di me"

Il capo della Repubblica cecena, Ramzan Kadyrov, sostiene di essere nel mirino dei servizi segreti europei e ucraini, che starebbero tentando di eliminarlo. Lo ha detto lo stesso Kadyrov nel corso di un’intervista alla tv statale russa. “Stanno facendo di tutto per sbarazzarsi di me. Ci sono informazioni secondo cui i servizi speciali europei stanno preparando attacchi terroristici contro di me attraverso quelli ucraini”, ha affermato il leader ceceno.

