Il leader dell'alleanza di sinistra sfida il conservatore Mitsotakis

Urne aperte, in Grecia, per le elezioni del nuovo Governo, le prime da quando l’economia del Paese ha cessato di essere soggetta a una stretta supervisione e controllo da parte dei finanziatori internazionali che avevano fornito fondi di salvataggio durante la sua quasi decennale crisi finanziaria. I due principali i contendenti sono il primo ministro conservatore Kyriakos Mitsotakis, 55 anni, ex banchiere che ha studiato ad Harvard, e il 48enne Alexis Tsipras, che guida il partito di sinistra Syriza ed è stato primo ministro durante alcune delle fasi più gravi della crisi finanziaria anni turbolenti. L’ex premier ha votato in un seggio nella capitale Atene.

