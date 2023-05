Due le sessioni tenute nella giornata conclusiva: Ucraina e il tema della pace e della stabilità

Cala il sipario sul G7 a Hiroshima, arrivato al suo ultimo giorno di lavori. La mattinata si è aperta con la visita al Memoriale della pace da parte del primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, assieme ai leader ospiti del vertice. In agenda poi due sessioni – sulla situazione in Ucraina e sul tema della pace e della stabilità – entrambe con presente al tavolo Volodymyr Zelensky, atterrato ieri a Hiroshima.

Su Twitter il presidente ucraino ha postato un messaggio: “Insieme a tutti i nostri alleati e partner, abbiamo raggiunto un tale livello di cooperazione che garantisce il rispetto della democrazia, del diritto internazionale e della libertà. Ci sono stati tentativi di ignorare e disprezzare ciò che apprezziamo. Ma ora è impossibile. Ora il nostro potere sta crescendo. Chiunque voglia intraprendere un’aggressione contro un paese democratico vede quale sarà la risposta. E più lavoriamo tutti insieme, meno è probabile che qualcun altro al mondo segua il folle percorso della Russia. Ma questo è abbastanza? La democrazia ha bisogno di altro. Penso che abbiamo bisogno di una chiara leadership globale della democrazia. Questa è la cosa principale che forniamo con la nostra collaborazione”.

