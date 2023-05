Circa 700 persone sono state evacuate da quattro piccole città della penisola iberica occidentale

Circa 700 persone sono state evacuate da quattro piccole città della Spagna occidentale a causa di un incendio boschivo alimentato da forti venti che ha raso al suolo circa 8.000 ettari di terreno. Più di 400 vigili del fuoco, tra cui 50 agenti dell’unità militare di emergenza dell’esercito, stanno lottando per riportare l’incendio sotto controllo a Las Hurdes, una zona collinare a ovest di Madrid.I funzionari sospettano che l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente. L’anno scorso in Spagna sono bruciati circa 267.000 ettari, rendendo il 2022 il peggior anno di distruzione da incendi dal 1994. Si tratta di una cifra tre volte superiore alla media nazionale dell’ultimo decennio. Il mese scorso la Spagna ha registrato l’aprile più caldo e secco di sempre e quasi il 30% del Paese è ora in “emergenza” o “allarme” siccità.

