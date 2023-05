Arrivato a Hiroshima il presidente ucraino Zelensky

È in corso a Hiroshima la seconda giornata di lavori del G7. La mattina si è aperta con una riunione plenaria incentrata sul rafforzamento dei rapporti con partner come il Sud Globale e il G20, seguita da una sessione su resilienza e sicurezza economica. Prima dell’avvio dei lavori del pomeriggio è prevista in agenda l’accoglienza dei paesi e delle organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza giapponese a partecipare ai lavori. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Hiroshima, per partecipare al vertice dei capi di Stato e di governo dei Sette Grandi.

