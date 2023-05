Alain Delon

La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta ed emesso un fermo per omessa assistenza contro quella che sarebbe la sua compagna

Il corpo di Ari Boulogne, l’uomo che sosteneva di essere il figlio dell’attore Alain Delon, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Parigi. Lo riporta Le Parisien. Boulogne, 60 anni, era emiplegico. La procura ha aperto un’inchiesta ed ha emesso un fermo per omessa assistenza nei confronti di una donna che “sarebbe la sua compagna“. Alain Delon ha sempre smentito di essere il padre di Boulogne. Secondo quanto riportato da Le Figaro nel 2019 l’uomo aveva effettuato una domanda per ottenere il riconoscimento di paternità davanti a un tribunale di Orleans. Nel settembre 2020 però la giustizia francese si è dichiarata incompetente a giudicare la richiesta di Ari Boulogne perché residente in Svizzera.

