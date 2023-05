Inquirenti alla ricerca di testimoni per capire le dinamiche dell'accaduto

Un turista italiano di 24 anni è caduto in un canale nel centro di Amsterdam ed è morto poche ore dopo in un ospedale della città. Lo riporta il NL Times citando la polizia olandese. Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 00.30 della notte fra venerdì e sabato. Il ragazzo sarebbe stato salvato dai sommozzatori e successivamente trasportato in elisoccorso in ospedale dove è deceduto. Gli inquirenti hanno aperto un’inchiesta e – viene spiegato – sono alla ricerca di testimoni che possano fornire maggiori informazioni su come la vittima sia finita in acqua.

Vittima il parmense Gabriele Gallani

Secondo la Gazzetta di Parma la vittima sarebbe il 24enne Gabriele Gallani, originario di Provazzano (frazione di Neviano, Parma). Il giovane, secondo quanto riportato, giocava nella squadra di calcio del Team Traversetolo e si sarebbe trovato ad Amsterdam per una vacanza insieme agli amici. Sarebbe caduto in un canale vicino a piazza Dam. Il giovane sarebbe dovuto tornare in Italia oggi per prendere parte a una partita della sua squadra. Il match – viene spiegato – è stato annullato.

