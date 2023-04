Il capo dell'Eliseo in visita ufficiale nei Paesi Bassi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha deposto una corona di fiori davanti al Monumento nazionale in Piazza dam, a Amsterdam. Il capo dell’Eliseo è arrivato in Olanda per una visita ufficiale di due giorni, accompagnato dalla moglie Brigitte e da otto membri del governo. Macron ha deposto la corona di fiori dopo essere arrivato ad Amsterdam e aver incontrato il re Guglielmo Alessandro e la consorte Maxima. Il viaggio di Macron nei Paesi Bassi è la prima visita di Stato di un leader francese da Jacques Chirac, 23 anni fa.

