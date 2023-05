Un furgone coinvolto in uno scontro con due autocarri

Sette persone sono morte in un grave incidente stradale che ha coinvolto due autocarri e un furgone sulla Interstate 5 vicino ad Albany, in Oregon, negli Stati Uniti. Le vittime sono tutte persone adulte. Ci sarebbero anche alcuni feriti. In corso indagini della polizia per chiarire le cause dell’incidente.¬†

