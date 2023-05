A scontrarsi un furgone passeggeri e un tir

Almeno 26 morti in Messico in un incidente avvenuto su un’autostrada vicino a Ciudad Victoria, nello stato di confine settentrionale Tamaulipas. Coinvolti un un furgone passeggeri e un camion merci che si sono anche incendiati. Ancora da accertare le cause della tragedia.

