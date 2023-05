Il leader del Cremlino lancia nuove accuse in video collegamento con il Consiglio per le relazioni interetniche

Vladimir Putin lancia un nuovo attacco contro i Paesi occidentali. Il presidente russo li ha accusati di cercare di dividere il suo popolo. “Quasi tutto l’arsenale economico, militare, politico e informativo è diretto contro di noi. Viene dispiegata la più potente propaganda anti-russa. Gli attacchi alla nostra storia, alla nostra cultura e ai nostri valori spirituali non si fermano”, ha detto Putin da Pjatigorsk, in video collegamento con il Consiglio per le relazioni interetniche. “I nostri avversari hanno deciso che la diversità della Russia è il suo punto debole e stanno facendo di tutto per dividerci. I nostri oppositori, persone con un pensiero neocoloniale, in realtà degli idioti, non capiscono che è la diversità a renderci più forti“, ha aggiunto il leader del Cremlino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata