Cena di lavoro sull'isola di Miyajima con al centro di politica estera e sicurezza

Dopo le prime due sessioni di lavoro del G7 a Hiroshima, i leader si sono spostati sull’isola di Miyajima per visitare il santuario di Itsukushima. Nel video anche il presidente americano Joe Biden che, mentre scende le scale, inciampa e rischia di cadere. Al termine della visita al sito dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, sempre sull’isola di Miyajima si terrà la cena di lavoro in cui i leader discuteranno di politica estera e sicurezza, compresi Indo-Pacifico, disarmo nucleare e non proliferazione.

