Oggi a Milano il Premio Nobel per la pace 2022, Irina Scherbakova, ha partecipato all’evento ‘Guerra e pace nel XXI secolo. La Russia di Putin e l’invasione dell’Ucraina. Come ricostruire la pace in Europa?’ all’Università Cattolica di Milano. “Questa guerra e i mezzi con cui viene condotta mira ad annientare l’Ucraina in quanto Stato indipendente quindi ritengo che la pace non sia possibile senza armi, dobbiamo sostenere l’Ucraina altrimenti non ci sarà alcuna pace”, ha detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti. “Devo ammettere che il mondo Occidentale e i suoi politici per molto tempo hanno guardato altrove – aggiunge Scherbakova – e non hanno ascoltato i moniti che avevamo fatto sull’aggressività di Putin quindi ritengo che non vi sia altra soluzione” nonostante “sia difficile per me perché sono cresciuta pacifista e ho sempre creduto alla pace”. Nell’Aula Magna di largo Gemelli la fondatrice di Memorial, la prima associazione indipendente nata in Russia alla fine degli anni ’80, si confronterà con i professori Karl Schlögel, professore emerito di Storia dell’Europa Orientale, Europa-Universität Viadrina a Francoforte sull’Oder, e Vittorio Emanuele Parsi, direttore di ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali) dell’Università Cattolica.

