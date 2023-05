Israele ha ordinato il rafforzamento delle forze di polizia con un dispiegamento di oltre 2mila agenti in occasione della ‘Marcia delle bandiera’ alla quale partecipano per lo più nazionalisti ebrei e che si snoda nella Città Vecchia di Gerusalemme. Si tratta di un evento controverso che si tiene mentre le tensioni tra israeliani e palestinesi sono già alte. Le autorità hanno riferito che il rafforzamento della sicurezza è uno sforzo determinato per garantire che la marcia si svolga senza violenza. La polizia ha deciso di consentire alle migliaia di manifestanti di intraprendere il percorso tradizionale attraverso la Porta di Damasco della Città Vecchia, nonostante l’aumento delle violenze e i pesanti combattimenti tra Israele e militanti palestinesi a Gaza la scorsa settimana.

