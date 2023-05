Seul promette di aumentare gli aiuti militari a Kiev

Il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, ha promesso di aumentare gli aiuti militari non letali a Kiev durante un incontro con la first lady ucraina, Olena Zelenska, che ha visitato il Paese asiatico come inviata speciale del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Seul, secondo quanto riferito dall’ufficio di Yoon, fornirà tra le altre cose ambulanze e attrezzature per individuare le mine antiuomo. Un portavoce di Yoon ha spiegato che il governo sudcoreano si muoverà in coordinamento con la Nato e con altri partner internazionali per “sostenere attivamente il popolo ucraino”.

