La first lady ucraina è stata accolta al numero 10 di Downing Street dalla moglie del premier britannico

La First Lady ucraina Olena Zelenska è arrivata a Londra per la cerimonia di incoronazione di Sua Maestà Carlo III. Zelenska ha visitato il numero 10 di Downing Street su invito della moglie del Primo Ministro britannico, Akshata Murthy. Suo marito, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non era con lei. Buckingham Palace ha confermato che 203 Paesi saranno rappresentati da “circa 100 capi di Stato” e altri dignitari per il prossimo evento.

