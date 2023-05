Vertice tra i due a Chequers, nel Buckinghamshire

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto da Rishi Sunak a Chequers, nel Buckinghamshire, dove si trova la residenza di campagna del premier britannico. “È fantastico averti qui, amico mio“, ha detto Sunak accogliendo il Capo di Stato ucraino. “Questo è un momento cruciale nella resistenza dell’Ucraina nella terribile guerra di aggressione che non ha deciso né provocato”, aveva dichiarato Sunak in una nota prima del vertice con Zelensky. “Gli ucraini hanno bisogno del sostegno costante della comunità internazionale per difendersi dalla raffica di attacchi incessanti e indiscriminati che rappresentano la loro realtà quotidiana da oltre un anno”, ha sottolineato Sunak, aggiungendo che nei prossimi vertici internazionali farà pressione sugli alleati affinché forniscano un ancor maggiore sostegno a Kiev.

