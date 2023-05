Dopo Roma e Berlino il presidente Zelensky si è recato a Parigi per un vertice di tre ore con il leader dell'Eliseo

La Francia ha promesso ulteriori aiuti militari, compresi carri armati leggeri, veicoli blindati e addestramento ai soldati, all’Ucraina in vista della controffensiva contro la Russia. È quanto emerso al termine dell’incontro di ieri sera all’Eliseo tra Volodymyr Zelenskyy ed Emmanuel Macron. Il vertice, durato circa tre ore, è stato tenuto in segreto fino a poco prima dell’arrivo del presidente ucraino a Parigi con un jet del governo francese proveniente dalla Germania, dove domenica Zelensky ha incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Nella giornata di ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto sulla scalinata dell’Eliso dal presidente francese Emmanuel Macron. La Guardia repubblicana ha reso gli onori a Zelensky, nel cortile del palazzo presidenziale a Parigi. In una nota la Francia ha descritto il suo sostegno all’indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina come “incrollabile” e ha promesso che gli aiuti politici, economici, umanitari e militari continueranno “per tutto il tempo necessario”.

Macron: “Zelensky amico della Francia”

“Caro Presidente Zelensky, amico della Francia, benvenuto”. Lo scrive in un tweet il presidente francese Emmanuel Macron accogliendo all’Eliseo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Cher Président Zelensky,

ami de la France, bienvenue. Шановний Президенте Зеленський,

друже Франції, ласкаво просимо. Dear President Zelensky,

friend of France, welcome. pic.twitter.com/Y61q4DEmSW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 14, 2023

Zelensky: “Insieme a Francia difendiamo libertà Europa”

“L’Ucraina e la Francia difendono insieme la libertà e la sicurezza dell’Europa!. Ogni giorno avviciniamo la pace per tutti gli ucraini e gli europei”. Lo scrive in un messaggio via Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in visita a Parigi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata