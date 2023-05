I viaggiatori di un treno dell’alta velocità in Austria sono rimasti scioccati quando a bordo del mezzo sul quale stavano viaggiando è stato diffuso l’audio di un discorso di Adolf Hitler. Attraverso il sistema di altoparlanti del treno anzichè i consueti annunci ferroviari, che informavano sulle prossime fermate, si è sentita una registrazione con la folla che inneggiava al Fuhrer gridando “Heil Hitler” e “Sieg Heil”. Hitler è nato in Austria ed è emigrato da giovane in Germania nel 1913.

I due presunti autori del gesto sono stati individuati e denunciati, comunicano le Oebb (ferrovie austriache). Il fatto è avvenuto sulla tratta che da Railjet porta a Vienna.

La capotreno – raccontano alcuni passeggeri -, nonostante i disperati tentativi, non è riuscita a interrompere la messa in onda dell’audio di Hitler. Secondo l’operarore ferroviario austriaco, non si tratta di un caso isolato di hackeraggio, nei giorni scorsi si sarebbero verificati diversi incidenti di questo tipo. L’azienda ha preso le distanze dall’episodio e si è scusata per quanto accaduto, raccontando di membri dell’equipaggio sconvolti dalla vicenda.

