Il presidente ucraino in visita in Germania dopo essere stato in Italia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto da una standing ovation e da oltre un minuto di applausi al suo ingresso nella sala dell’incoronazione del municipio di Aquisgrana dove ha ricevuto il premio Carlo Magno. Ad applaudirlo insieme ai circa i 700 presenti nella sala anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata