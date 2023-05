Le parole del presidente durante un'intervista con i principali media turchi

Alla vigilia delle elezioni in Turchia il presidente Recep Tayyip Erdogan ha affermato che considererà legittimo qualsiasi risultato, anche la sconfitta. “Proprio come siamo saliti al potere con il favore del nostro popolo e in modo democratico, se la nostra nazione deciderà di prendere una decisione diversa, faremo esattamente qualunque cosa sia necessaria per la democrazia e rispetteremo il risultato delle urne”, ha dichiarato Erdogan durante un’intervista con i principali media turchi.

Le parole del presidente

“Io credo nella mia nazione, e chi non rispetta il risultato delle urne non ha nemmeno rispetto per la nazione. È dovere dell’individuo che ha rispetto per la democrazia rispettare il governo legittimo e il parlamento del Paese durante il suo mandato”, ha detto ancora Erdogan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata