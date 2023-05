Il cessate il fuoco è entrato in vigore con la mediazione dell'Egitto

Nonostante la tregua annunciata dalle 22 di sabato 13 maggio, sono proseguiti gli scontri tra i palestinesi della Striscia di Gaza e Israele. A ridosso dell’ora in cui sarebbe dovuto entrare in vigore il cessate il fuoco, arrivato grazie alla mediazione dell’Egitto, alcuni razzi sono stati lanciati dalla Jihad islamica verso lo Stato ebraico, che ha risposto con attacchi aerei, colpendo obiettivi all’interno di Gaza. La tregua dovrebbe fermare l’escalation di pesanti combattimenti che, in meno di una settimana, ha causato la morte di almeno 33 palestinesi all’interno di Gaza, inclusi 13 civili.

