Le strade, rimaste vuote negli ultim giorni, si sono rapidamente riempite di bandiere e persone

Israele e il gruppo militante della Jihad islamica nella Striscia di Gaza hanno concordato un cessate il fuoco mediato dall’Egitto, ponendo fine a cinque giorni di intensi combattimenti che hanno causato la morte di 33 palestinesi, tra cui almeno 13 civili. Due persone in Israele sono state uccise dal lancio di razzi. Il cessate-il-fuoco, concordato con l’Egitto, è entrato in vigore nella serata di sabato, con una raffica di razzi e attacchi aerei israeliani dell’ultimo minuto che si sono protratti per diversi minuti oltre la scadenza annunciata dall’Egitto. Sebbene la calma abbia portato un senso di sollievo agli oltre 2 milioni di abitanti di Gaza e alle centinaia di migliaia di israeliani che negli ultimi giorni erano stati confinati nei rifugi antiatomici, l’accordo non ha affrontato le questioni di fondo che hanno alimentato numerosi scontri tra Israele e i gruppi militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. Le tensioni potrebbero riprendere rapidamente la prossima settimana, quando Israele terrà una controversa marcia attraverso una delle principali arterie palestinesi nella Città Vecchia di Gerusalemme. Tuttavia, quando la tregua ha preso piede, i rumori assordanti dei razzi e i boati degli attacchi aerei israeliani sono stati sostituiti dal clacson delle auto a Gaza. Le strade che erano rimaste vuote negli ultimi giorni si sono rapidamente riempite di persone felici per il cessate il fuoco, sventolando bandiere palestinesi e mostrando segni di vittoria dai veicoli in corsa.

