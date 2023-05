Il presidente azero Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan sono stati accolti dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha accolto a Bruxelles il presidente dell’Azerbaijan Ilham Aliyev e il primo ministro dell’Armenia Nikol Pashinyan per intavolare dei colloqui di pace. Le truppe armene e azere, giovedì scorso, si sono scambiate degli attacchi lungo il confine, causando la morte di almeno un soldato e il ferimento di molti altri. I due Paesi sono impegnati in un conflitto pluridecennale per il Nagorno-Karabakh, regione che si trova all’interno dell’Azerbaigian ma che nel 1994 è passata sotto il controllo delle forze sostenute dall’Armenia, che si è anche impossessata di vaste aree azere circostanti. All’inizio del mese gli Stati Uniti hanno ospitato dei colloqui di pace con i due Paesi, ma non è stato possibile raggiungere un accordo. In vista dell’incontro di Bruxelles, Pashinyan aveva dichiarato che le probabilità di raggiungere una tregua in tempi brevi sono scarse.

