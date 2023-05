I residenti cercano tra le macerie delle case gli oggetti più preziosi

Gli abitanti di Gaza hanno esaminato i danni alle loro case dopo i raid dell’aviazione israeliana, scattati in rappresaglia per i lanci di razzi dalla Strisca verso i territori dello Stato ebraico. Le famiglie hanno guardato i cumuli di macerie che un tempo erano le loro case, setacciando i detriti per raccogliere tutto ciò che era recuperabile. La sera di sabato 13 maggio è iniziata una tregua tra palestinesi e israeliani, mediata dall’Egitto, ma secondo diverse fonti gli attacchi da una parte e dall’altra sono proseguiti anche dopo il cessate il fuoco.

