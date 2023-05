A L'Avana manifestazione in difesa dei diritti LGBTQ+

La comunità LGBTQ+ cubana ha festeggato a L’Avana la Giornata internazionale contro l’omofobia. La manifestazione si è svolta sabato 13 maggio, in anticipo di quattro giorni rispetto alla data ufficiale, che è il 17 maggio. Migliaia di persone hanno marciato per le strade con i colori dell’arcobaleno e il ritmo della musica. Gli attivisti hanno affermato di essere ora protetti da un codice di “diritto di famiglia” che pone Cuba in prima linea nella politica sociale progressista promossa negli ultimi anni in America Latina. La comunità LGBTQ+ ha un potente sostenitore nella deputata Mariela Castro, direttrice del Centro nazionale per l’educazione sessuale, figlia dell’ex presidente Raul Castro e nipote del Líder Máximo Fidel Castro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata