La legge nota come 'Titolo 42' era in vigore da marzo 2020 e consentiva espulsioni rapide per motivi di prevenzione sanitaria

Le restrizioni legate alla pandemia che hanno portato all’espulsione di migliaia di migranti lungo il confine con il Messico sono state revocate negli Stati Uniti. Un cambiamento che minaccia di mettere a dura prova il sistema di regolamentazione dell’immigrazione del paese. La normativa, nota come ‘Titolo 42’, era in vigore da marzo 2020 e consentiva ai funzionari di frontiera di respingere rapidamente i richiedenti asilo oltre confine per motivi di prevenzione della diffusione del Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata