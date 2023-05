È il primo dall'inizio del conflitto. Comprende il rispetto delle strutture sanitarie e la protezione degli operatori

L’esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno firmato per la prima volta un accordo in cui si sono impegnati a fare tutto il possibile per evitare danni ai civili. Lo ha riferito il canale televisivo Al-Arabiya citando fonti informate. Si tratta del primo accordo tra le parti dall’inizio del conflitto, il 15 aprile. L’accordo comprende il rispetto delle strutture sanitarie e la protezione degli operatori umanitari impegnati nell’assistenza della popolazione.

