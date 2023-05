L'incidente nella Contea di Lawrence

Un treno merci della Norfolk Southern è deragliato nella tarda notte di mercoledì 10 maggio nella Contea di Lawrence, a nord-ovest di Pittsburgh, nello Stato americano della Pennsylvania. L’emittente televisiva WTAE ha riferito che il treno non trasportava materiali pericolosi e non sono state ordinate evacuazioni. Secondo i vigili del fuoco di New Castle, i vagoni hanno riversato cera di paraffina e sale. Non sono stati segnalati feriti. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

