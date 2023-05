Il leader di Kiev potrebbe venire in Italia per incontrare la premier Meloni

Nell’ambito della sua visita in alcuni Paesi europei, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe fare nei prossimi giorni un tappa lampo anche a Roma, per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E’ quanto si apprende da diverse fonti qualificate. Zelensky nei giorni scorsi è già stato a Helsinki e all’Aia, mentre sabato e domenica è atteso in Germania: prima a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz e il presidente Frank-Walter Steinmeier, poi ad Aquisgrana per ricevere un premio. In questa agenda potrebbe essere inserita, sempre sabato, la visita a Roma, che però al momento non viene ufficialmente confermata. Meloni aveva incontrato Zelensky a Kiev lo scorso 21 febbraio e in quell’occasione lo aveva invitato in Italia. Invito ribadito lo scorso 26 aprile, in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione a cui Zelensky aveva partecipato in video collegamento.

Possibile incontro fra Papa e Zelensky sabato a Roma

Possibile incontro sabato a Roma tra Papa Francesco e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. A quanto si apprende, Zelensky – che nei prossimi giorni potrebbe trovarsi nella Capitale per una visita lampo – potrebbe anche essere ricevuto dal Santo Padre.

Mattarella: “Russia vuole riportare tenebre in Europa”

“Oggi, Norvegia e Italia sono unite nella lotta contro le tenebre che l’insensata aggressione della Federazione Russa all’Ucraina cerca di portare nel nostro continente”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del brindisi offerto dai reali norvegesi al Palazzo Reale di Oslo in occasione della Visita di Stato nel Regno di Norvegia.

