L’ex primo ministro finlandese Sanna Marin e suo marito Markus Raikkonen hanno presentato istanza di divorzio. A darne notizia la stessa Marin tramite il suo profilo Instagram. “Abbiamo chiesto il divorzio di comune accordo. Siamo grati per i 19 anni passati insieme e per la nostra amata figlia”, ha scritto Marin precisando che lei e Raikkonen rimangono ancora ottimi amici. “Continueremo a trascorrere del tempo insieme come una famiglia e l’uno con l’altro. Ci auguriamo che la nostra privacy sia rispettata. Non commenteremo ulteriormente la questione”, ha aggiunto. Marin e Raikkonen si sono sposati nell’agosto 2020. I due hanno una figlia di cinque anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata