È accaduto nella città di Espoo, nel sud del paese. Non ci sarebbero persone in pericolo di vita

Ventiquattro persone, tra cui diversi bambini, sono rimasti feriti nel crollo di un ponte pedonale nel quartiere Tapiola di Espoo, nel sud della Finlandia. Lo riportano i media finlandesi. La polizia ha riferito che il ponte è crollato intorno alle 9.30 locali (le 8.30 in Italia), mentre veniva attraversato da una scolaresca. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita e sono stati trasportati subito in diversi ospedali. Lo riporta il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.

