Visita simbolica nel giorno della Festa dell'Europa

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stata ricevuta a Kiev dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. La politica tedesca ha scelto proprio il 9 maggio per la sua nuova visita nel Paese martoriato dalla guerra. È infatti il giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa. Una visita ufficiale dall’alto valore simbolico, che cade nel giorno in cui a Mosca va in scena la Parata della Vittoria, in cui ogni anno si celebra la sconfitta dei nazisti durante la Seconda Guerra mondiale. “È bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori a noi cari vengono difesi ogni giorno. È quindi un luogo appropriato per celebrare la Giornata dell’Europa. Accolgo con piacere la decisione del presidente Zelensky di rendere il 9 maggio Giornata dell’Europa anche qui in Ucraina“, ha twittato von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata