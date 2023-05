La presidente della Commissione europea celebra la Giornata dell'Europa

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è arrivata a Kiev. “È bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori a noi cari vengono difesi ogni giorno. È quindi un luogo appropriato per celebrare la Giornata dell’Europa“, ha scritto su Twitter von der Leyen, allegando al suo post una foto dell’arrivo nella capitale Ucraina. “Accolgo la decisione del presidente Zelensky di rendere il 9 maggio Giornata dell’Europa anche qui in Ucraina”, ha aggiunto la presidente della Commissione Ue.

Good to be back in Kyiv.

Where the values we hold dear are defended everyday.

So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.

I welcome President @ZelenskyyUa‘s decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2023