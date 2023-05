L'agenzia ameriana premiata per il giornalismo di servizio pubblico per i servizi su Mariupol

Gioia nella redazione di Associated Press per la vittoria di due Premi Pulitzer: quello per la fotografia delle breaking news e quelle per il giornalismo di servizio pubblico. Nel primo caso è stata premiata una serie di 15 immagini che ha documentato in tempo reale il devastante impatto della guerra in Ucraina sulla popolazione civile. Il secondo invece è arrivato per i servizi sull’assedio di Mariupol. La notizia è stata ovviamente accolta con soddisfazione non solo dai giornalisti vincitori ma da tutta la redazione, come testimoniato dalla vice presidente ed executive editor Julie Pace: “Penso che il riconoscimento da parte dei Pulitzer quest’anno sia particolarmente significativo perché hanno riconosciuto l’essenza stessa di chi siamo”, ha detto Pace.

