L'agenzia statunitense premiata nella categoria fotografica e per il giornalismo di servizio pubblico

L’Associated Press ha vinto il Premio Pulitzer per la categoria fotografica, per una serie di 15 immagini che ha documentato in tempo reale il devastante impatto della guerra in Ucraina sulla popolazione civile. All’AP è andato anche il Pulitzer per il giornalismo di servizio pubblico, ritenuto il più importante, per i servizi sull’assedio di Mariupol. Tra le immagini AP premiate, quella di un gruppo di soccorritori che trasportano una donna incinta, poi deceduta, attraverso le macerie di un ospedale di Mariupol, nel caos successivo ad un attacco delle forze russe. Un’altra immagine ha catturato la brutale occupazione russa di Bucha, ritranedo un cane accanto al corpo senza vita di un’anziana. Un’altra immagine ancora ritrae un’anziana inginocchiata in agonia accanto alla bara del figlio, nel cimitero di Mykulychi, alla periferia di Kiev. I reporter dell’Associated Press sono stati gli ultimi giornalisti internazionali a rimanere a Mariupol, dopo l’attacco delle truppe russe. Prima di lasciare la città hanno documentato la sua caduta.

A team of @AP journalists arrived in Mariupol in late February 2022. By the time they left nearly three weeks later, the besieged Ukrainian port city lay in ruins.

Their work has been honored with the Pulitzer Prize for Public Service. https://t.co/18jpgOijzM pic.twitter.com/qeT4y14Epo

— The Associated Press (@AP) May 8, 2023